В Сунтарском районе Якутии два рэкэтира требовали 3 млн рублей
Злоумышленники угрожали убийством семьи пострадавшего
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В Сунтарском районе Якутии два рэкэтира требовали у родственника одного из предпринимателей 3 600 000 рублей с ежемесячной оплатой в сумме 300 000 рублей в течение 1 года. Обвиняемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
В этот раз подозреваемые, для получения денег, угрожали убийством и расправой над семьей потерпевшего и всячески напоминали, что один из них «криминальный авторитет».
Во время обыска в доме у одного из преступников найдено более 100 незаконно хранящихся нарезных патронов.
ИСТОЧНИК KP.RU