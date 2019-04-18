В Хангаласском районе Якутии пойман браконьер

СЕГОДНЯ 03:56 2019-04-18T03:56:11+03:00

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Во время профилактического рейда сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Хангаласскому району был обнаружен факт незаконной охоты и добычи сибирской косули.

При осмотре охотничьей заимки полицейские обнаружили свежевыделанную шкуру, копыта и субпродукты животного. Оперативники установили личность браконьера, им оказался 49-летний местный житель. У злоумышленника изъято незарегистрированное гладкоствольное ружье 12 калибра.

В скором времени установят сумму ущерба, стоимость самца сибирской косули оценивается в 120 000 рублей, а самки – 200 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU