В Якутске появится дата-центр на 200 стоек

СЕГОДНЯ 03:23 2019-04-18T03:23:14+03:00

Это будет второй центр в республике

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В Якутске реализуется проект дата-центра на 200 серверных стоек, который обеспечит хранение и обработку информации. Он сможет концентрировать и координировать городские ресурсы - обрабатывать обращения граждан в дежурную службу, обеспечивать электронный документооборот и многое другое

Серверы будут в здании "Ростелеком" на улице Каландаришвили. Были возможны другие варианты расположения, в том числе ТОР "Кангалассы", но они были отклонены из-за удаленности и необходимости пересмотра инфраструктуры.

Мининноваций Якутии реализует проект дата-центра совместно с Корпорацией развития республики, компаниями «Ростелеком» и Merlion.

ИСТОЧНИК KP.RU