2019-04-17T03:59:20+03:00
Происшествия

В Якутии осужден убийца: он зарезал инвалида и украл 6 000 рублей

Мужчины поссорились
Ольга Донская
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В Хангаласском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу об убийстве инвалида 1 группы. 30-летний убийца отправится за решетку на ближайшие 10 лет.

Установлено, что осужденный пьяным пришел домой к потерпевшему, завязалась ссора.

- В результате возникшей ссоры нанес ему не менее 14 ударов ножом в область живота, шеи, голове, по верхним и нижним частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения убийства подсудимый похитил из дома потерпевшего денежные средства в размере 6 000 рублей, после чего скрылся с места преступления, - сказано в сообщении МВД.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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