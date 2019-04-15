В районах Якутии прошел праймериз

СЕГОДНЯ 03:50 2019-04-15T04:26:26+03:00

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В Якутии закончилось предварительное голосование по кандидатурам от партии «Единая Россия» на должность глав трех районов, одного городского округа и 10 наслегов.

Праймериз охватил практически всю республику: Аллаиховский, Верхневилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нижнеколымский, Олекминский, Таттинский, Хангаласский районы и городской округ Жатай.

Среди претендентов участвуют всего две женщины: Матрена Дьяконова и Валентина Жирохова.

ИСТОЧНИК KP.RU