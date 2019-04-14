В столице Якутии подожгли строящуюся урасу

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-14T06:39:45+03:00

Огонь повредил одну из стен строения на площади 4 кв.м.

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В столице республики подожгли строящуюся урасу. Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Лонгинова в Якутске.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через пять минут. Огонь успел повредить одну из стен строения снаружи на площади 4 кв.м.

Как сообщается на сайте МЧС республики, предположительная причина пожара - поджог. Виновник и ущерб устанавливаются.

С июля по август 2017 года на улице Лонгинова прошла череда пожаров: сгорели 5 двухэтажных домов. Самым крупным стал пожар 25 июля в двухэтажном многоквартирном доме на Лонгинова, 29/2, где погибли два человека. Опасаясь за свою жизнь, жители квартала организовали патрулирование деревянного жилфонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU