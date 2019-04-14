В столице Якутии подожгли строящуюся урасу
В столице республики подожгли строящуюся урасу. Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Лонгинова в Якутске.
Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через пять минут. Огонь успел повредить одну из стен строения снаружи на площади 4 кв.м.
Как сообщается на сайте МЧС республики, предположительная причина пожара - поджог. Виновник и ущерб устанавливаются.
С июля по август 2017 года на улице Лонгинова прошла череда пожаров: сгорели 5 двухэтажных домов. Самым крупным стал пожар 25 июля в двухэтажном многоквартирном доме на Лонгинова, 29/2, где погибли два человека. Опасаясь за свою жизнь, жители квартала организовали патрулирование деревянного жилфонда.
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ИСТОЧНИК KP.RU