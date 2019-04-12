2019-04-12T08:43:52+03:00
Общество

На ледовых переправах Якутии снижена грузоподъемность

Это коснулось автодорог «Вилюй» и «Колыма»
Ольга Донская
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ФКУ Упрдор «Вилюй» снизил грузоподъёмность до 10 тонн на ледовых переправах федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (660 км «Верхневилюйск», 752 км «Жархан», 807 км «Кюндядя», 956 км «Устье», 1049 км «Крестях») и на ледовом автозимнике «Якутск - Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма».

Закрытие движения всех видов транспорта запланировано на 15 и 16 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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