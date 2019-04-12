Вместо строительства коровника якутянка потратила 3 млн рублей на себя

СЕГОДНЯ 04:23 2019-04-12T05:29:02+03:00

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Якутский городской суд Якутии удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании материального ущерба свыше 3 млн. рублей с предпринимательницы, растратившей бюджетные средства.

Установлено, что жительница села Капитоновка из корыстных целей похитила 3 млн 368 тысяч рублей, которые были предоставлены в виде гранта Минсельхоза. Все деньги она потратила на себя, хотя должна была построить коровник для 100 животных.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU