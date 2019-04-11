Штормовое оповещение для жителей Якутии

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-11T10:09:14+03:00

Ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду

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В ближайшие сутки, 12 апреля в Мирнинском, Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском и Таттинском районах прогнозируется усиление ветра до 4-9 м/с с порывами до 11-16 м/с.

В Якутске ночью и утром следующего дня будет идти снег, ветер ожидается западный 4-9 м/с с порывами до 11-16 м/с, температура воздуха днем -2-4°С, ночью -7-9 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU