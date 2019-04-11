В Якутске отремонтируют игровой парк Натальи Водяновой
Работы должны закончить до 1 июня
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В Якутске до 1 июня отремонтируют игровой парк «Обнаженные сердца», построенный фондом супермодели Натальи Водяновой. Работы координирует глава города Сардана Авксентьева.
Спонсором ремонта стала фармацевтическая фирма «Рослек». Работы начнутся уже на следующей неделе, по словам генерального директора компании, рабочие уделят большое внимание на безопасность детей.
За семь лет существования ремонт и обновление площадки ни разу не производились.
ИСТОЧНИК KP.RU