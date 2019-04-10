В Якутии готовят водный транспорт для навигации 2019 года

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-10T12:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодно в период навигации до пунктов назначения водным транспортом перевозится более 3 млн тонн груза. На сегодняшний день водный транспорт безальтернативный вид транспорта, что объективно предопределено географией республики и ее особенностями.

Северный завоз – одна из приоритетных задач правительства Якутии. Он имеет большое значение для стабильной деятельности народного хозяйства, устойчивого развития северных территорий и жизнеобеспечения населения всей республики. Ежегодно на северный завоз в республике затрачивается порядка 35 млрд рублей.

Сегодня в Якутии идет подготовка судов к навигации 2019 года. Предприятия водного транспорта планируют ввести в эксплуатацию 682 единицы флота и 80 единиц перегрузочной техники. Техническую готовность получили 149 судов, в апреле планируется еще 117, в мае - 290. Полностью работы будут завершены в мае-июне.

ИСТОЧНИК KP.RU