Сахатеатр показал Гамлета в Москве
Якутский Сахатеатр принял участие в фестивале «Золотая маска» уже в пятый раз. В этом году труппа представила спектакль «Мой друг Гамлет» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира.
Режиссером стал Сергей Потапов. Спектакль представлен сразу в четырех номинациях: лучший драматический спектакль, лучшая работа режиссера, лучшая работа художника и лучшая работа художрника по костюмам.
Якутского Гамлета оценивали знаменитый шекспировед Алексей Бартошевич, театральный критик, преподаватель РАТИ Анна Степанова, Александр Вислов, музыкальный критик Александр Липницкий и многие другие.
Торжественная церемония награждения победителей юбилейной «Золотой маски» состоится 16 апреля в Большом театре.
ИСТОЧНИК KP.RU