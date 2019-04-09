Сахатеатр показал Гамлета в Москве

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-09T10:46:03+03:00

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Якутский Сахатеатр принял участие в фестивале «Золотая маска» уже в пятый раз. В этом году труппа представила спектакль «Мой друг Гамлет» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира.

Режиссером стал Сергей Потапов. Спектакль представлен сразу в четырех номинациях: лучший драматический спектакль, лучшая работа режиссера, лучшая работа художника и лучшая работа художрника по костюмам.

Якутского Гамлета оценивали знаменитый шекспировед Алексей Бартошевич, театральный критик, преподаватель РАТИ Анна Степанова, Александр Вислов, музыкальный критик Александр Липницкий и многие другие.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейной «Золотой маски» состоится 16 апреля в Большом театре.

ИСТОЧНИК KP.RU