2019-04-08T10:33:37+03:00
Общество

Когда счет идет на минуты: якутские спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП

Нинель ГУСЕВА
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Свои умения и навыки продемонстрировали сотрудники семи спасательных подразделений.Свои умения и навыки продемонстрировали сотрудники семи спасательных подразделений.
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В Якутске завершились соревнования на звание лучшей команды МЧС республики по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

Свои знания, навыки и умения продемонстрировали сотрудники семи спасательных подразделений. Командам предстояло оценить ситуацию и состояние пострадавших, извлечь их из авто и оказать первую помощь.По итогам всех испытаний победу праздновала команда Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

Помощь пострадавшим и ликвидация последствий ДТП – для сотрудников МЧС не редкость. В подобной ситуации каждая минута на счету: потерял время – и последствия могут быть необратимыми…

В рамках таких соревнований спасатели повышают уровень своей профессиональной подготовки, отрабатывают навыки оказания первой помощи и спасения пострадавших в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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