СЕГОДНЯ 06:00 2019-04-07T06:00:52+03:00

В 2007 году по итогам первого Съезда отцов была создана общественная организация «Лига отцов Якутии». Фото: ЯСИА

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7 апреля в Якутии отмечают День отца. Учредить праздник, нацеленный на укрепление института семьи и повышение роли отца в воспитании детей, 20 лет назад решил первый Президент республики Михаил Николаев.

В 2007 году по итогам первого Съезда отцов была создана общественная организация «Лига отцов Якутии». В 2017 году на второй съезд съехались свыше 630 делегатов со всех районов Якутии.

- Роль отца в жизни человека сложно переоценить. Для каждого из нас папа – это настоящий герой, защитник, наставник. И если мать воспитывает в ребенке основы доброты и нравственности, то отец формирует мужество и честь, достоинство и патриотизм. В этот замечательный весенний день хочу пожелать всем якутянам, познавшим радость отцовства, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, - отметил глава республики Айсен Николаев.

День отца отмечается в Якутии каждый год в первое воскресенье апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU