В Якутии отмечают День отца
7 апреля в Якутии отмечают День отца. Учредить праздник, нацеленный на укрепление института семьи и повышение роли отца в воспитании детей, 20 лет назад решил первый Президент республики Михаил Николаев.
В 2007 году по итогам первого Съезда отцов была создана общественная организация «Лига отцов Якутии». В 2017 году на второй съезд съехались свыше 630 делегатов со всех районов Якутии.
- Роль отца в жизни человека сложно переоценить. Для каждого из нас папа – это настоящий герой, защитник, наставник. И если мать воспитывает в ребенке основы доброты и нравственности, то отец формирует мужество и честь, достоинство и патриотизм. В этот замечательный весенний день хочу пожелать всем якутянам, познавшим радость отцовства, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, - отметил глава республики Айсен Николаев.
День отца отмечается в Якутии каждый год в первое воскресенье апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU