В столице Якутии отреставрируют памятник Ленину

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-05T08:33:32+03:00

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В департаменте по охране объектов культурного наследия решено, что постамент памятника Ленину в Якутске нуждается в ремонте и реставрации. Сейчас проект реставрации проходит госэкспертизу.

Памятник отреставрируют к 100-летию ЯАССР в 2022 году.

Памятник Ленину в Якутске одна из главных достопримечательностей столицы республики. Бронзовая фигура превышает 3,5 метра в высоту, а высота самого пьедестала превышает 5 метров. Чтобы выдержать колоссальную нагрузку, постамент выстаивался в течение 10 лет. Торжественное открытие монумента состоялось 25 октября 1967 года.

ИСТОЧНИК KP.RU