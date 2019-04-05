Сезон охоты начнется в Якутии с 6 мая
В этом году введен запрет на добычу самцов глухаря и тетерева
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Самыми первыми охотничий сезон на гуся с 6 по 8 мая откроют в Абыйском, Верхнеколымском, Оленекском, Эвено-Бытантайском улусах. Добывать можно будет речных уток, гусей, гагар, поганок, турпанов. В этом году указом Главы Якутии Айсена Николаева во всех районах введен запрет на боровую дичь (самцы глухаря и тетерева).
Весь список дат разрешенных для охоты можно увидеть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU