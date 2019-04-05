Сезон охоты начнется в Якутии с 6 мая

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-05T05:51:25+03:00

В этом году введен запрет на добычу самцов глухаря и тетерева

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Самыми первыми охотничий сезон на гуся с 6 по 8 мая откроют в Абыйском, Верхнеколымском, Оленекском, Эвено-Бытантайском улусах. Добывать можно будет речных уток, гусей, гагар, поганок, турпанов. В этом году указом Главы Якутии Айсена Николаева во всех районах введен запрет на боровую дичь (самцы глухаря и тетерева).

Весь список дат разрешенных для охоты можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU