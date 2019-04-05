В южной Якутии появится единый центр по сбору платежей

СЕГОДНЯ 04:22 2019-04-05T04:22:47+03:00

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В Нерюнгри появится единый центр по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. Под центр Минимущества Якутии передало Нерюнгри здание бывшего детского сада «Радуга».

Также планируется проведение ремонтных работ и благоустройства прилегающей территории. В центре возможно расположение агентства субсидий и паспортного стола.

Предположительно, центр начнет свою работу осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU