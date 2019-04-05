2019-04-05T04:22:47+03:00
Общество

В южной Якутии появится единый центр по сбору платежей

Зданием центра станет бывший детский сад в Нерюнгри
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Нерюнгри появится единый центр по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. Под центр Минимущества Якутии передало Нерюнгри здание бывшего детского сада «Радуга».

Также планируется проведение ремонтных работ и благоустройства прилегающей территории. В центре возможно расположение агентства субсидий и паспортного стола.

Предположительно, центр начнет свою работу осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одном из районов Якутии детей кормили просрочкой
В СВФУ отберут молодых инженеров для чемпионата CASE-IN
Плановые контртеррористические учения в Якутске
В Якутске определено место под строительство кардиоцентра
В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо, в том числе 12-летний ребенок
Аварийные дома расселят для строительства якутского кардиоцентра
Еще больше диких животных: в одном из районов Якутии поймали рысь
В Якутске планируют построить крематорий
Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»
В Якутии ежегодно до 2400 человек кусают животные
На дачные участки Якутска забрела косуля
Пьяный юноша без водительских прав устроил ДТП в Якутске
В Якутске под лед провалился погрузчик
В Якутии бывшего главу наслега обвинили в служебном подлоге
В союзе архитекторов Якутии новый руководитель
В АЛРОСА прокомментировали дело о мошенничестве в дочерней компании
К 2022 году в Якутии построят 100 социально значимых объектов
В Верхоянском районе Якутии произошел разлив нефти
В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей
Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра
Школу №17 Якутска планируют расширить
Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне
Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка
В Якутске началось первенство России по северному многоборью