В южной Якутии появится единый центр по сбору платежей
Зданием центра станет бывший детский сад в Нерюнгри
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В Нерюнгри появится единый центр по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. Под центр Минимущества Якутии передало Нерюнгри здание бывшего детского сада «Радуга».
Также планируется проведение ремонтных работ и благоустройства прилегающей территории. В центре возможно расположение агентства субсидий и паспортного стола.
Предположительно, центр начнет свою работу осенью этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU