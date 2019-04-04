2019-04-04T09:40:45+03:00
Дом. Семья

Еще больше диких животных: в одном из районов Якутии поймали рысь

Кошка забрела в населенный пункт в поисках пропитания
Ольга Донская
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В Бетюнском наслеге Амгинского района местный житель поймал рысь. По словам очевидцев, кошку заметили еще несколько дней назад.

Дикое животное забрело во двор местного жителя Гаврила Непомнящего, который с помощью соседей загнал хищника в тупик и поймал рыболовной сетью. После этого её временно поместили в вольер для собак. По мнению Гаврила, хищник вероятно забрел в населенный пункт в поисках пропитания. Как выяснилось, необычному найдёнышу около года и принадлежит виду «восточносибирская рысь».

Сегодня специалисты Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Минэкологии Якутии выехали в Бетюнский наслег для транспортировки рыси в Якутск. После осмотра ветеринара животного планируют выпустить на волю в воспроизводственный участок «Кэнкэмэ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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