Еще больше диких животных: в одном из районов Якутии поймали рысь
В Бетюнском наслеге Амгинского района местный житель поймал рысь. По словам очевидцев, кошку заметили еще несколько дней назад.
Дикое животное забрело во двор местного жителя Гаврила Непомнящего, который с помощью соседей загнал хищника в тупик и поймал рыболовной сетью. После этого её временно поместили в вольер для собак. По мнению Гаврила, хищник вероятно забрел в населенный пункт в поисках пропитания. Как выяснилось, необычному найдёнышу около года и принадлежит виду «восточносибирская рысь».
Сегодня специалисты Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Минэкологии Якутии выехали в Бетюнский наслег для транспортировки рыси в Якутск. После осмотра ветеринара животного планируют выпустить на волю в воспроизводственный участок «Кэнкэмэ».
ИСТОЧНИК KP.RU