2019-04-04T04:10:21+03:00
Происшествия

В Якутии бывшего главу наслега обвинили в служебном подлоге

Мужчина приговорен к условному сроку
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутии бывший глава Петропавловского наслега Усть-Майского района, признан виновным в совершении должностных преступлений: злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Установлено, что в апреле 2017 года мужчина обманом получил подпись, печать и банковскую карту знакомого индивидуального предпринимателя и составлял договоры поставок и оказания услуг от его имени. Денежные средства, а это 280 000 рублей, переводились на заимствованную карту.

Обвиняемый возместил ущерб, его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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