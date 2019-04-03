В Верхоянском районе Якутии произошел разлив нефти

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-03T10:25:22+03:00

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Верхоянская инспекция государственного экологического надзора провела рейдовое мероприятие по факту разлива нефтепродуктов на автодороге Батагай-Хайысардах.

На 28 км от поселка Батагай обнаружен полуприцеп-цистерна, лежащий на боку после ДТП. На месте происшествия инспекторы зафиксировали разлив нефтепродуктов и отобрали пробы почвы для проведения лабораторного исследования.

Площадь загрязнения составила 174 кв.м. В настоящее время проводится административное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU