В Якутске менеджер украл смартфоны на сумму свыше 800 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-02T09:32:12+03:00

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В отдел полиции Якутска поступило сообщение о краже гаджетов из склада торговой точки. Представитель магазина сообщил полицейским о том, что неизвестным похищены 9 телефонов марки iPhone общей стоимостью свыше 800 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был найден, им оказался 23-летний менеджер торгового предприятия, Молодой человек имея свободный доступ на склад, в разное время похищал смартфоны и продавал их. Все 9 iPhone были проданы по очень заниженной цене. Вырученные 200 000 рублей подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU