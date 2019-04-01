2019-04-01T06:19:37+03:00
Общество

Блогер Илья Варламов снял фильм о Якутии

Действие расскажет о жизни на Оймяконе
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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Оймякон продолжает покорять сердца людей, не устоял и известный российский блогер Илья Варламов. На YouTube канале автора можно увидеть фильм «Оймякон, Якутия: здесь живут люди в минус 60».

По словам Ильи, русская зима хранится в Оймяконе. В своем фильме он изучает историю района, местную литературу, рассказывает о жизни простых людей и купается в незамерзающей реке.

Варламов уже не в первый раз приезжает в Якутию и рассказывает о ней, блогер посещал Якутск и зимой, и летом, и неоднократно признавался в своей любви к республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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