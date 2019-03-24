2019-03-24T05:09:15+03:00
Общество

В Алдане 120 человек участвовали в ночной гонке на лыжах

Ночной забег проводится ежегодно
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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На юге Якутии в Алдане состоялся ежегодный ночной забег любителей лыжного спорта. Были проведены забеги на дистанции 1 и 2 км, участвовали 120 человек.

- Это мероприятие традиционно проходит каждый год в это время, и алданцы очень любят эти старты. Были спортивные забеги по возрастам. Затем семейные коллективные забеги - это массовые забеги без победителей. Мероприятие проходит как народное гуляние на лыжах и всем очень весело. Несмотря на холод было много детишек с родителями, - рассказал участник забега Николай Иванов.

Всех участников отметили грамотами и призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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