2019-03-23T06:49:38+03:00
Общество

На пригородных маршрутах Якутска введут электронные проездные

Стоимость билета – от 2,5 до 3 тысяч рублей
Нинель ГУСЕВА
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Пять тысяч билетов поступят в продажу 26 марта.Пять тысяч билетов поступят в продажу 26 марта.
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С 1 апреля на пригородных маршрутах Якутска введут новые электронные проездные. Это произойдет вместе со снижением тарифа на пригородные перевозки.

Стоимость электронного проездного билета «Пригородный» - 2500 рублей. Билет «Пригородный+», с учетом поездок до Жатая, обойдется в 3 тысячи рублей. По каждому из них пассажир может ездить на пригородных маршрутах неограниченное количество раз в течение месяца.

5000 билетов будут готовы к 26 марта и начнут действовать с 1 апреля. Проездные будут продаваться в пригородных автобусах. В будущем планируется оснастить остановки терминалами для реализации билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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