2019-03-22T08:26:01+03:00
Политика

В Якутск прилетел Юрий Трутнев

Он посетил Республиканский кардиологический диспансер и инклюзивную школу №35
Нинель ГУСЕВА
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Гости посетили любимый кабинет учеников школы №35 - кабинет робототехники.Гости посетили любимый кабинет учеников школы №35 - кабинет робототехники.Фото: ЯСИА
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В Якутск с рабочим визитом прибыл вице-премьер Правительства РФ, полномочный представитель Президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

22 марта он осмотрел объекты, строительство которых профинансировано в рамках предоставления «единой субсидии» на создание социальной инфраструктуры — Республиканский кардиологический диспансер и инклюзивную школу №35 в Якутске.

Также Юрий Трутнев посетит столичный IT-парк и ознакомится с проектами резидентов, проведет совещания по проектам газопереработки в Якутии и созданию в республике круглогодичного детского Центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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