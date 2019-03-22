В Якутск прилетел Юрий Трутнев
Он посетил Республиканский кардиологический диспансер и инклюзивную школу №35
Гости посетили любимый кабинет учеников школы №35 - кабинет робототехники.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В Якутск с рабочим визитом прибыл вице-премьер Правительства РФ, полномочный представитель Президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
22 марта он осмотрел объекты, строительство которых профинансировано в рамках предоставления «единой субсидии» на создание социальной инфраструктуры — Республиканский кардиологический диспансер и инклюзивную школу №35 в Якутске.
Также Юрий Трутнев посетит столичный IT-парк и ознакомится с проектами резидентов, проведет совещания по проектам газопереработки в Якутии и созданию в республике круглогодичного детского Центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU