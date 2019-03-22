Якутия представит проекты на форуме "Арктика - территория диалога"

СЕГОДНЯ 04:43 2019-03-22T04:43:54+03:00

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9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет форум "Арктика - территория диалога" на которой Якутия представит потенциальные инвестиционные проекты и поделится опытом уже реализованных кейсов на форуме "Арктика - территория диалога".

- Арктика - один из наших приоритетов. Мы готовим стенд Якутии для участия в этом форуме, в частности, презентуем инвестиционные проекты, возможности арктического туризма, а также те проекты, которые успешно работают, например, по установке ветродизельных установок в якутской Арктике. Думаю, этот опыт интересен для тиражирования, - сказал председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Представители Якутии примут активное участие в сессиях и дискуссиях форума. " В этом году главная тема форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума является фонд "Росконгресс".

ИСТОЧНИК KP.RU