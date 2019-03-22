2019-03-22T04:43:54+03:00
Общество

Якутия представит проекты на форуме "Арктика - территория диалога"

Об этом заявил Владимир Солодов
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет форум "Арктика - территория диалога" на которой Якутия представит потенциальные инвестиционные проекты и поделится опытом уже реализованных кейсов на форуме "Арктика - территория диалога".

- Арктика - один из наших приоритетов. Мы готовим стенд Якутии для участия в этом форуме, в частности, презентуем инвестиционные проекты, возможности арктического туризма, а также те проекты, которые успешно работают, например, по установке ветродизельных установок в якутской Арктике. Думаю, этот опыт интересен для тиражирования, - сказал председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Представители Якутии примут активное участие в сессиях и дискуссиях форума. " В этом году главная тема форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума является фонд "Росконгресс".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грядущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск «потянул» на 2,2 млрд рублей
Якутские изобретатели создали роботизированный протез руки
Студенты якутского университета завоевали медали в чемпионате России по боксу
Авиакомпания «Якутия» снова начнет выполнять международные рейсы
В Якутске украли оленьи рога стоимостью в полмиллиона рублей
В Якутии угнали 55 машин с начала года
Юрий Трутнев посетит Якутию
Якутские школьники победили в юниор лиге КВН
Первый пошел: в Якутском городском суде впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных
В одном из районов Якутии сгорел магазин, пострадавших нет
Якутяне поддержат «солнечных» детей
В Якутии двое детей пострадали в ДТП
Жители Якутии смогут пообщаться с министром ЖКХ республики
На юге Якутии построят круглогодичный центр отдыха
В Якутске построят безопасные и качественные дороги