В Якутске построят безопасные и качественные дороги
25 километров дорог построят и отремонтируют до конца 2019 года
-Фото: ЯСИА
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В этом году в Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и построят порядка 25 километров дорог. В предварительный перечень объектов вошли участки дорог центральной части столицы и пригородных населенных пунктов.
В приоритет отдан дорогам, по которым ездят автобусы и поврежденным участкам. Так, в 2019 году предполагается привести в нормативное состояние более 23 дорожных объектов, построить три мостовых перехода и обустроить велосипедные дорожки на двух улицах города.
ИСТОЧНИК KP.RU