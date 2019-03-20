В Якутске построят безопасные и качественные дороги

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-20T11:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и построят порядка 25 километров дорог. В предварительный перечень объектов вошли участки дорог центральной части столицы и пригородных населенных пунктов.

В приоритет отдан дорогам, по которым ездят автобусы и поврежденным участкам. Так, в 2019 году предполагается привести в нормативное состояние более 23 дорожных объектов, построить три мостовых перехода и обустроить велосипедные дорожки на двух улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU