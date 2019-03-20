2019-03-20T11:50:52+03:00
Общество

В Якутске построят безопасные и качественные дороги

25 километров дорог построят и отремонтируют до конца 2019 года
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В этом году в Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и построят порядка 25 километров дорог. В предварительный перечень объектов вошли участки дорог центральной части столицы и пригородных населенных пунктов.

В приоритет отдан дорогам, по которым ездят автобусы и поврежденным участкам. Так, в 2019 году предполагается привести в нормативное состояние более 23 дорожных объектов, построить три мостовых перехода и обустроить велосипедные дорожки на двух улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Дальнего Востока увеличат материнский капитал
Мошенники обманули троих жителей одного из районов Якутии
В Якутии назначен новый прокурор
«Сказочная Якутия» для детей с нарушениями зрения и слуха
Центральная библиотека Якутска поделится книгами с колонией-поселением
В Якутске двое мужчин спасли ребенка
Якутянка завоевала медаль чемпионата России
В Якутске проходят плановые антитеррористические учения
Союз журналистов Якутии празднует 60-летний юбилей
Сборная Якутии взяла бронзу на фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых
Якутские овцебыки прижились в Магаданской области
В столице Якутии автобусы снова начнут ездить по расписанию
Ко Дню победы правительство Якутии подарит ветеранам ВОВ по 15 тысяч рублей
В Якутии родственница получала пенсию за умершего пенсионера
В столице Якутии пройдет чемпионат России по северному многоборью
В Якутске открылась выставка «Арктика — территория инноваций»
В Намском районе Якутии услышат новую радиостанцию
В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины
В Якутске женщина ограбила магазин
Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива