В столице Якутии автобусы снова начнут ездить по расписанию
Сегодня утром жители города отметили уменьшение количества автобусов
-Фото: ЯСИА
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Утром 19 марта жители Якутска отметили, что пассажирских автобусов на некоторых маршрутах стало значительно меньше. Как оказалось, причиной неполадок стали технические проблемы: несколько автобусов находятся на ремонте.
Маршруты автобусов № 1, № 3, № 7, № 17 и № 25 будут восстановлены в скором времени. Остальной транспорт работает по стандартному расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU