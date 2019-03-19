В столице Якутии автобусы снова начнут ездить по расписанию

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-19T11:10:09+03:00

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Утром 19 марта жители Якутска отметили, что пассажирских автобусов на некоторых маршрутах стало значительно меньше. Как оказалось, причиной неполадок стали технические проблемы: несколько автобусов находятся на ремонте.

Маршруты автобусов № 1, № 3, № 7, № 17 и № 25 будут восстановлены в скором времени. Остальной транспорт работает по стандартному расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU