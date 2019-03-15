Якутские школьники открыли свой бизнес

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-15T10:17:56+03:00

Ребята заключили контракт на реализацию своего варенья

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Бизнес-инкубатор Майинской средней общеобразовательной школы имени В.П. Ларионова заключил контракт на реализацию своей продукции – варенья в широком ассортименте. Теперь продукт школьников можно приобрести в торговых точках "Сахаагропродукт".

Продукция успешно прошла экспертизу и получила декларацию о соответствии. 250-граммовая банка варенья стоит 80 рублей. Первая партия уже продана, ожидается поступление еще ста банок различного варенья из местных ягод.

В скором будущем планируется расширение ассортимента продукции юных бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU