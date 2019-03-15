2019-03-15T10:17:56+03:00
Общество

Якутские школьники открыли свой бизнес

Ребята заключили контракт на реализацию своего варенья
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Бизнес-инкубатор Майинской средней общеобразовательной школы имени В.П. Ларионова заключил контракт на реализацию своей продукции – варенья в широком ассортименте. Теперь продукт школьников можно приобрести в торговых точках "Сахаагропродукт".

Продукция успешно прошла экспертизу и получила декларацию о соответствии. 250-граммовая банка варенья стоит 80 рублей. Первая партия уже продана, ожидается поступление еще ста банок различного варенья из местных ягод.

В скором будущем планируется расширение ассортимента продукции юных бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии задержали главу района
Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку
Якутянка участвует на Всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная»
В Якутске состоится VIII съезд Совета муниципальных образований
Якутск посетили представители крупнейшей сети медицинских клиник
Якутские судебные приставы уклоняются от работы
Задай вопрос главе Якутии
В Якутске пойманы риэлторы-воришки
В Якутии начали готовиться к паводку
В Якутске введут единый пригородный автобусный тариф
Не везет, так не везет. В Якутске у жертвы мошенников украл деньги сожитель
Безопасностью граждан во время Кубка мира в Якутске займется полиция
В Якутии двое молодых людей вытащили человека из огня
Стартует тестирование для абитуриентов Международной арктической школы Якутии
На реконструкцию аэропорта «Якутск» требуется 1,4 млрд рублей
В Якутии началась разработка концепции развития подготовки кадров
Грязная вода из кранов Якутска
В Якутск прибыла сборная России по вольной борьбе
Заключенные Якутии рисуют пейзажи
Во время проведения Кубка мира в Якутске появится фан-зона для любителей вольной борьбы
Минздрав Якутии оказывает содействие в расследовании