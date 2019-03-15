2019-03-15T03:27:21+03:00
Происшествия

В Якутске пойманы риэлторы-воришки

Две женщины обманули клиента на один миллион рублей
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Условные сроки получили две женщины-риэлтора, мошенническим путем получившие от клиента миллион рублей.

Потерпевший обратился в одно из городских агентств недвижимости для подбора квартиры. Женщины, будучи генеральным директором и директором агентства узнали, что клиент имеет миллион рублей для первоначального взноса. Вступив в преступный сговор, злоумышленницы арендовали банковский сейф и выдавая его за сейф организации убедили мужчину оставить средства на хранение до завершения сделки. Потерпевший согласился, а женщины в тот же день забрали деньги себе и потратили по своему усмотрению.

Суд назначил обеим условный срок на три года и испытательный срок на два с половиной года. Причиненный ущерб возмещен частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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