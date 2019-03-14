2019-03-14T04:42:32+03:00
Происшествия

Минздрав Якутии оказывает содействие в расследовании

Напомним, что возбуждены уголовные дела по факту картельного сговора и мошенничества в особо крупном размере
Ольга Донская
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратурой Якутии выявлены факты мошенничества и картельного сговора коммерческих организаций с медицинским учреждениями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Министерство здравоохранения республики оказывает содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования и считает недопустимыми нарушения в сфере госзакупок.

Работа медучреждений продолжается в штатном режиме, поводов для беспокойства пациентов и больных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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