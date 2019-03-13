В Якутске пойманы угонщики-путешественники

СЕГОДНЯ 06:49 2019-03-13T08:47:11+03:00

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Из гаража города был угнан автомобиль Mazda Demio. Угонщиками оказались молодые парни 18 и 19 лет.

Злоумышленники, проходя мимо гаражных боксов, заметили один из гаражей. Расковыряв утеплитель, через полученную щель увидели, что внутри находится автомашина. Парни решили угнать авто и уехать на нем в Благовещенск. Взломав навесной замок гаража, они проникли внутрь, осмотрели иномарку и заметили, что ключи от зажигания находятся внутри салона. Им не составило труда завести машину и уехать. Позже, испугавшись преследования полиции, они решили поменять планы - бросили угнанную автомашину в лесу и скрылись.

Автомобиль возвращен автовладельцу в исправном состоянии. На преступников заведено уголовное дело по статье угон.

ИСТОЧНИК KP.RU