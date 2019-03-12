Японский банк готов профинансировать комплекс по переработке мусора в Якутске
Полигон и мусорообрабатывающий завод будут построены на 26 км Вилюйского тракта в 20 км от границы Якутска
-Фото: ЯСИА
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Японский банк JBICготов профинансировать строительство полигона для размещения мусора и мусорообрабатывающий завод. Для реализации проекта требуется 1 млрд рублей. Стоимость оборудования для комплекса обработки отходов составляет 350 млн рублей.
На сегодня проект и смета объекта находится в стадии разработки. 20 апреля пройдут общественные слушания, после чего проект направят на экологическую экспертизу. Полигон должен быть построен в июле, завод – в ноябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU