В Якутске состоится V Молодежный экономический форум
Мероприятие пройдет с 27 по 29 марта 2019 года
-
Изменить размер текста:
V молодежный экономический форум проводится Министерством экономики РС(Я) и Ассоциацией молодых экономистов Якутии. Дата проведения мероприятия с 27 по 29 марта.
В программе мероприятия – образовательные площадки по актуальным направлениям экономики, научно-технологическая игра «Индустрия 4.0», форсайт-сессия «Территории будущего» и мероприятия по наставничеству от топ-менеджеров в области власти и бизнеса.
Для участия в Молодёжном экономическом форуме приглашаются молодые специалисты, активисты-общественники и предприниматели.
ИСТОЧНИК KP.RU