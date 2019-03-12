2019-03-12T05:04:40+03:00
Наука

В Якутске состоится V Молодежный экономический форум

Мероприятие пройдет с 27 по 29 марта 2019 года
Ольга Донская
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V молодежный экономический форум проводится Министерством экономики РС(Я) и Ассоциацией молодых экономистов Якутии. Дата проведения мероприятия с 27 по 29 марта.

В программе мероприятия – образовательные площадки по актуальным направлениям экономики, научно-технологическая игра «Индустрия 4.0», форсайт-сессия «Территории будущего» и мероприятия по наставничеству от топ-менеджеров в области власти и бизнеса.

Для участия в Молодёжном экономическом форуме приглашаются молодые специалисты, активисты-общественники и предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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