2019-03-11T10:32:17+03:00
Общество

В Якутске планируется открыть пункт переработку лома черных металлов

Первыми на утилизацию пойдут суда из Жатайского затона
Ольга Донская
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Реализация проекта планируется в 2019 году.Реализация проекта планируется в 2019 году.Фото: ЯСИА
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Пункт по переработке металлического лома с дальнейшим сбытом в промышленные предприятия Якутии планируется запустить в этом году. Первыми на утилизацию пойдут суда из Жатайского затона.

По проекту компании «Квант Профи», объем инвестиций составит 31,5 млн рублей, из которых 27,5 млн – капитальные затраты. Реализация проекта по сбору, заготовке и переработке металлического лома в Якутске предполагает, в основном, утилизацию списанных судов, расположенных в акватории реки Лены. По данным на 1 января 2018 года, имеется 294 судна, подлежащих утилизации.

Реализация проекта позволит решить проблему загрязнения окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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