2019-03-09T10:27:41+03:00
Общество

Две якутянки попали в число победителей «Лучшие руководители РФ»

Это директор и главный бухгалтер жатайской средней школы
Ольга Донская
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Победительницы оказались коллегами.Победительницы оказались коллегами.
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В число победителей всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ» по итогам 2018 года вошли две якутянки, жительницы посёлка Жатай. Наталья Наземова – директор средней школы №1 и Наталья Ведерникова главный бухгалтер этой же школы.

Всего на конкурс поступило более 30 тысячи заявок. Эксперты оценивали эффективность использования ресурсов, мотивацию, стратегическое мышление и умение работать в команде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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