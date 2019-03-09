Две якутянки попали в число победителей «Лучшие руководители РФ»
Это директор и главный бухгалтер жатайской средней школы
Победительницы оказались коллегами.
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В число победителей всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ» по итогам 2018 года вошли две якутянки, жительницы посёлка Жатай. Наталья Наземова – директор средней школы №1 и Наталья Ведерникова главный бухгалтер этой же школы.
Всего на конкурс поступило более 30 тысячи заявок. Эксперты оценивали эффективность использования ресурсов, мотивацию, стратегическое мышление и умение работать в команде.
ИСТОЧНИК KP.RU