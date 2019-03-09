В Якутске задержали бывшего заместителя министра образования и науки
Чиновник получил две взятки от руководителя коммерческой структуры
Чиновник заключил договоры о возмездной оказании услуг.Фото: ЯСИА
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В Якутске задержали Андрея Попова, бывшего замминистра образования и науки, ныне исполняющий обязанности Октемского филиала якутской сельхозакадемии.
По данным следствия, задержанный заключил договоры о возмездных оказаниях услуг на крупную денежную сумму. Факты получения взяток задокументированы сотрудниками УФСБ.
Общая сумма полученных денежных средств устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU