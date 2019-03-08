«Вместе теплее»: на главной площади Якутска открылся каток

СЕГОДНЯ 04:41 2019-03-08T04:41:54+03:00

Здесь одновременно могут комфортно кататься до 150 человек. Фото: ЯСИА

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На главной площади Якутска открылся ледовый каток. Он ровно в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Проект молодёжного центра «АРЕНА 31» поддержали министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям, Управделами главы и правительства региона, управление молодёжи и семейной политики мэрии Якутска и «Водоканал».

В 2018 году каток на площади Ленина залили впервые, и он получил много положительных откликов горожан. На этот раз его площадь составила около двух тысяч квадратных метров. Под девизом «Вместе теплее» здесь одновременно могут комфортно кататься до 150 человек.

На прилегающей территории установлены скамейки, работают кофейня и пункт проката коньков. Со своими коньками на каток можно пройти бесплатно, прокат обойдётся в 150 рублей за полчаса – это единый тариф для взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU