Сахацирк принял участие на крупном фестивале в Монако

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-06T10:11:50+03:00

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Сахацирк принял участие на крупном фестивале цирковых искусств «Du Cirquede Monte-Carlo» в Монако.

Коллектив Бриллиантового цирка Якутии уже не раз посещал фестиваль, но в этом году директор цирка Якутии Сергей Расторгуев получил личное приглашение от принцессы Монако Стефании и президента Европейской Цирковой Ассоциации Урса Пиллса с предложением стать членом жюри.

До этого этой чести удостаивались только два россиянина: директор Росгорцирка Дмитрий Иванов и худрук Московского цирка на Цветном бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU