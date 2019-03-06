Сахацирк принял участие на крупном фестивале в Монако
Директор Сахацирка Сергей Расторгуев стал одним из шести членов жюри
Сергей Расторгуев получил личное приглашение стать членом жюри от принцессы Монако Стефании.Фото: ЯСИА
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Сахацирк принял участие на крупном фестивале цирковых искусств «Du Cirquede Monte-Carlo» в Монако.
Коллектив Бриллиантового цирка Якутии уже не раз посещал фестиваль, но в этом году директор цирка Якутии Сергей Расторгуев получил личное приглашение от принцессы Монако Стефании и президента Европейской Цирковой Ассоциации Урса Пиллса с предложением стать членом жюри.
До этого этой чести удостаивались только два россиянина: директор Росгорцирка Дмитрий Иванов и худрук Московского цирка на Цветном бульваре.
ИСТОЧНИК KP.RU