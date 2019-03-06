Доверяй, но проверяй. В Якутии мужчину обокрал друг

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-06T09:19:48+03:00

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В Ленском районе Якутии на одно уголовное дело стало больше. В дежурную часть обратился местный житель. Он сообщил, что с его банковской карты похищены 130 000 рублей. Как оказалось, потерпевший вернулся с вахты и решил отметить это дело с другом. Мужчины праздновали несколько дней. Потерпевший несколько раз сообщал пин-код гостю для того чтобы тот снял с карты деньги и купил алкоголь. Подозреваемый узнал, что на карте хранится крупная сумма и постепенно снимал в банкомате деньги, которые тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье кража, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU