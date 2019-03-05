2019-03-05T08:13:51+03:00
Происшествия

В Якутске вор заснул в очереди банка

Ольга Донская
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Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: ЯСИА
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В одном из банков Якутска был обнаружен спящий мужчина, укравший квадрокоптер.

Будучи в изрядном подпитии, гражданин зашел в магазин цифровой техники и вынес оттуда квадрокоптер стоимостью почти 63 тысячи рублей. Немного позже продал его за 5 тысяч рублей, и выпив за это дело отправился в банк. Где по горячим следам его и нашли сотрудники правоохранительных органов. Преступник мирно спал в очереди.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж. К былым заслугам добавится еще один срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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