2019-03-04T11:24:07+03:00
Авто

5 марта перекроют главную улицу Якутска

На проспекте Ленина пройдет шествие народных мастеров
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С 14.00 до 15.30 городские автобусы будут двигаться по ул.Орджоникидзе.С 14.00 до 15.30 городские автобусы будут двигаться по ул.Орджоникидзе.
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5 марта на полтора часа перекроют главную улицу Якутска. По проспекту Ленина пройдет шествия народных мастеров.

В столице республики проходит VI Республиканский Форум народных мастеров Якутии. Участок проспекта Ленина от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Кирова будет перекрыт с 14.00 до 15.30.

В это время городские автобусы будут двигаться по ул.Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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