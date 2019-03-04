5 марта перекроют главную улицу Якутска
На проспекте Ленина пройдет шествие народных мастеров
С 14.00 до 15.30 городские автобусы будут двигаться по ул.Орджоникидзе.
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5 марта на полтора часа перекроют главную улицу Якутска. По проспекту Ленина пройдет шествия народных мастеров.
В столице республики проходит VI Республиканский Форум народных мастеров Якутии. Участок проспекта Ленина от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Кирова будет перекрыт с 14.00 до 15.30.
В это время городские автобусы будут двигаться по ул.Орджоникидзе.
ИСТОЧНИК KP.RU