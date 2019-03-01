Кубок мира по вольной борьбе откроет встреча сборных России и Кубы

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-01T08:53:29+03:00

Соперниками нашей сборной по групповому этапу также станут команды Японии и Турции

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Командное противостояние российских борцов и спортсменов сборной Кубы откроет Кубок мира по вольной борьбе в Якутске. Соперниками сборной России по групповому этапу также станут команды Японии и Турции.

Как сообщает официальный сайт Кубка мира, в составе сборной Кубы в Якутск приедут титулованные борцы. Лидером команды станет Йовлис Бонне Родригес - действующий чемпион мира в весовой категории до 61 кг, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира и чемпион Панамериканских игр в Торонто 2015 года.

В весовой категории до 97 кг Остров свободы представит двукратный призер чемпионатов мира Рейнерис Салас Перес, а в самой тяжелой весовой категории до 125 кг - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Оскар Пино Индс.

В группе «В» в стартовом матче сойдутся сборные США и Грузии, а затем встретятся Иран и Монголия.

ИСТОЧНИК KP.RU