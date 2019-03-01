Айсен Николаев вошел в первую группу «Национального рейтинга» губернаторов

СЕГОДНЯ 04:00 2019-03-01T04:00:33+03:00

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов РФ в январе-феврале 2019 года.

В тройку лидеров «Национального рейтинга» входят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Айсен Николаев укрепил свои позиции, заняв 22 место. Глава Якутии вошел в первую группу рейтинга, куда включены 25 губернаторов.

Внимание экспертов привлекло участие Айсена Николаева в российском инвестиционном форуме в Сочи, создание в конце 2018 года республиканского министерства по развитию Арктики, настойчивое и системное продвижение проекта строительства моста через Лену и впервые проведенный в прямом эфире отчет регионального правительства.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования и опросов экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU