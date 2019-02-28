Оптоволокно пришло в восемь сел Якутии

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-28T07:00:11+03:00

Подключить безлимитный интернет и «Интерактивное телевидение» смогут около 12 тысяч человек

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Высокоскоростной интернет пришел в Амгинский район Якутии. Строительство оптоволокна завершила компания «Сахателеком».

Теперь 11 724 жителя сел Амга, Эмиссы, Чапчылган, Бетюнцы, Абага, Мяндиги, Сэргэ-Бэс и Сулгаччы могут подключить безлимитный интернет и «Интерактивное телевидение». В райцентре доступно подключение к интернету со скоростью до 20 Мбит/с по технологии GPON, в остальных селах - по технологии ADSL со скоростью до 4 Мбит/с.

- Развитие ИТ-Инфраструктуры – ключевое условие повышения качества жизни, образования, здравоохранения и самореализации каждого якутянина независимо от его места жительства. К 2024 доля жителей республики, имеющих доступ к оптоволоконной связи, должна превысить 85%, - написал в своем Instagram глава Правительства Якутии Владимир Солодов.

В 2019 году «Сахателеком» планирует строительство сетей связи в Соморсунский наслег. Затем высокоскоростной интернет придет в Усть-Маю.

ИСТОЧНИК KP.RU