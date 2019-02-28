2019-02-28T07:00:11+03:00
Общество

Оптоволокно пришло в восемь сел Якутии

Подключить безлимитный интернет и «Интерактивное телевидение» смогут около 12 тысяч человек
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Высокоскоростной интернет пришел в Амгинский район Якутии. Строительство оптоволокна завершила компания «Сахателеком».

Теперь 11 724 жителя сел Амга, Эмиссы, Чапчылган, Бетюнцы, Абага, Мяндиги, Сэргэ-Бэс и Сулгаччы могут подключить безлимитный интернет и «Интерактивное телевидение». В райцентре доступно подключение к интернету со скоростью до 20 Мбит/с по технологии GPON, в остальных селах - по технологии ADSL со скоростью до 4 Мбит/с.

- Развитие ИТ-Инфраструктуры – ключевое условие повышения качества жизни, образования, здравоохранения и самореализации каждого якутянина независимо от его места жительства. К 2024 доля жителей республики, имеющих доступ к оптоволоконной связи, должна превысить 85%, - написал в своем Instagram глава Правительства Якутии Владимир Солодов.

В 2019 году «Сахателеком» планирует строительство сетей связи в Соморсунский наслег. Затем высокоскоростной интернет придет в Усть-Маю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии добыт уникальный алмаз ювелирного качества
Весне дорогу: начало марта в Якутии будет теплым
В выходные в Якутске пройдет традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии»
В Якутии закроют первый грунтовый автозимник
Киберспорту в Якутии дали «зеленый свет»
В Якутии водитель грузовика оставил без тепла целое село
В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал
«Сахатранснефтегаз» заплатит полумиллионный штраф за аварию на газопроводе
На главной площади Якутска обустраивают ледовый каток
Айсен Николаев возглавил совет по развитию языков
Два детских театра Якутии получат по 3,6 млн рублей на гастроли и премьеры
В Якутии проверят, как используются «дальневосточные гектары»
В ходе бесплатного экспресс-тестирования у 20 жителей Якутска обнаружили гепатит
Четверть жилого фонда Якутска - неблагоустроенные и частично благоустроенные дома
В Якутске открылась фотовыставка «Лики земли Олонхо»
Жители Якутии выбирают лучшего работника ЖКХ
Якутянке Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта России международного класса
Якутия вошла в число профицитных регионов России
К 8 марта в Якутске откроется новый кинотеатр
В двух банках Якутска обнаружены фальшивые пятитысячные купюры
В бизонарии «Усть-Буотама» открыли новый сезон
За год многодетным семьям Якутии планируют выдать более трех тысяч бесплатных участков
Исследование экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей
Жители Якутска проголосуют за лучшее общественное пространство