Оптоволокно пришло в восемь сел Якутии
Высокоскоростной интернет пришел в Амгинский район Якутии. Строительство оптоволокна завершила компания «Сахателеком».
Теперь 11 724 жителя сел Амга, Эмиссы, Чапчылган, Бетюнцы, Абага, Мяндиги, Сэргэ-Бэс и Сулгаччы могут подключить безлимитный интернет и «Интерактивное телевидение». В райцентре доступно подключение к интернету со скоростью до 20 Мбит/с по технологии GPON, в остальных селах - по технологии ADSL со скоростью до 4 Мбит/с.
- Развитие ИТ-Инфраструктуры – ключевое условие повышения качества жизни, образования, здравоохранения и самореализации каждого якутянина независимо от его места жительства. К 2024 доля жителей республики, имеющих доступ к оптоволоконной связи, должна превысить 85%, - написал в своем Instagram глава Правительства Якутии Владимир Солодов.
В 2019 году «Сахателеком» планирует строительство сетей связи в Соморсунский наслег. Затем высокоскоростной интернет придет в Усть-Маю.
ИСТОЧНИК KP.RU