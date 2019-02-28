2019-02-28T06:45:35+03:00
Общество

В Якутии добыт уникальный алмаз ювелирного качества

Это уже вторая крупная находка с момента запуска Верхне-Мунского месторождения
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--Фото: ЯСИА
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Уникальный алмаз ювелирного качества массой 98,8 карата добыт на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. Алмазы массой более 50 карат относятся к категории особо крупных.

Камень имеет октаэдрическую форму с выраженной рельефностью граней и видимым желтым оттенком, ювелирного качества. Это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения. Первый крупный алмаз ювелирного качества был добыт здесь осенью 2018 года. Вес кристалла составил 51,49 карата.

Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км от Удачного. На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная». Запасов месторождения хватит до 2042 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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