СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-23T14:11:30+03:00

Игры «Дети Азии» проходят под патронатом ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета. Фото: ЯСИА

Каждые четные летние игры будут проходить в Якутии

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Международные спортивные игры «Дети Азии» вернутся на родину в 2024 году. Якутск примет восьмые по счету летние игры.

Республика оставила за собой право проводить каждые четные летние спортивные игры «Дети Азии» на своей территории. Заявку Якутии на проведение летних игр в 2024 году в марте текущего года рассмотрит межведомственная комиссия Правительства РФ.

Глава республики Айсен Николаев призвал начать подготовку к международному спортивному мероприятию уже сейчас, чтобы провести Игры на высоком уровне.

Игры «Дети Азии» признаны ЮНИСЕФ, проходят под патронатом ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета, пользуются поддержкой олимпийского совета Азии и олимпийского комитета России.

Впервые международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в Якутске в 1996 году.

ИСТОЧНИК KP.RU