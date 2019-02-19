Для настоящих мужчин: у авиакомпании «Якутия» традиционная праздничная распродажа

СЕГОДНЯ 03:27 2019-02-19T03:27:51+03:00

Акция распространяется на период с 23 февраля по 15 мая 2019 года

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Авиакомпания «Якутия» объявила о начале традиционной праздничной распродажи авиабилетов для мужчин. Акция продлится с 23 по 24 февраля 2019 года.

Сильную половину человечества ждет скидка 20% от действующих тарифов на собственные центральные и местные рейсы перевозчика.

Как сообщили КП в Якутии в пресс-службе авиакомпании, акция распространяется на период полетов с 23 февраля по 15 мая 2019 года. Приобрести билеты без дополнительных сборов, сэкономив 1000-1500 рублей, можно на сайте www.yakutia.aero.

ИСТОЧНИК KP.RU