В Якутии отремонтируют около 200 км федеральных трасс

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-18T08:00:21+03:00

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В Якутии приведут в нормативное состояние порядка 200 км федеральных трасс. В частности, будет отремонтировано 108,2 км автодороги «Вилюй» и 86 км трассы «Колыма».

Как сообщает упрдор «Вилюй», самым ожидаемым событием предстоящего дорожно-строительного сезона станет ввод в эксплуатацию моста через реку Марха на 756 км трассы «Вилюй». На сегодняшний день это самый крупный в Якутии мостовой переход – его длина составит 560 метров.

Проект также предусматривает строительство двух малых мостов и 6-километрового участка трассы с асфальтобетонным покрытием. Открытие движения по мосту через реку Марха позволит ликвидировать в республике еще одну ледовую переправу.

До конца 2020 года на 1151 и 702 км трассы «Вилюй» будут введены в строй еще два моста – через реки Малая Ботуобуйа и Тюкян.

ИСТОЧНИК KP.RU