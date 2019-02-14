Все новые автобусы Якутска будут работать на газовом топливе

СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-14T07:21:17+03:00

Сегодня в столице республики есть три газовых заправки, которые используются на 18-20%

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В Якутске обсуждают возможность перевода всего общественного транспорта на газ. Это позволит улучшить «топливный суверенитет» республики, которая тратит на завоз нефтепродуктов порядка 210 млрд рублей.

По словам члена-корреспондента Российской инженерной академии Александра Кугаевского, газ дешевле и экологичнее. Если 35-40% автотранспорта в Якутии будет ездить на газе, можно сэкономить более 3,2 млрд рублей в год. При этом прямая экономия рядовых потребителей составит около 2 млрд.

В Якутске работают три газовых заправки компании «Сахаметан», которые используются на 18-20% от мощности. Сегодня более ста машин муниципального автопарка работают на газе, экономя в год порядка 532 млн рублей.

По словам директора МУП «ЯПАК» Сергея Максимова, с конца 90-х годов за счет перевода автобусов на газ сэкономлено около 2 млрд рублей. Он также отметил, что все приобретаемые для города и пригородов автобусы будут работать на газомоторном топливе – либо штатном, с завода, либо установленным дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU